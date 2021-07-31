﻿ Экспорт армянских коньяков в Россию резко увеличится.


 
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Экспорт армянских коньяков в Россию резко увеличится.

Лучший коньяк в мире это армянский! 
В Армении рассчитывают на увеличение объемов экспорта коньяка в Россию

Армения рассчитывает нарастить поставки коньяка в Россию. Об этом сообщил РИА Новости и.о главы Комитета по туризму при министерстве экономики Армении Альфред Кочарян.

В России в июне прошлого года вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии, устанавливающий правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. В нем также содержатся положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом.

"На сегодняшний день, после вступления данного закона в силу, каких-либо проблем при экспорте армянских коньяков не было зафиксировано. Так что, надеемся, что экспорт армянских коньяков в Россию не только не снизится, а наоборот – увеличится", - сообщил Кочарян.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, импорт коньяка из Армении в РФ в 2020 году составил 52,79 тысячи тонн на 129,39 миллиона долларов.

  Источник:FMG NEWS
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