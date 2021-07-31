Ереван и Амман договорились сотрудничать в сфере туризма
Источник:FMG NEWS
Ереван и Амман договорились сотрудничать в сфере туризма
Федерация туризма Армении и Ассоциация туризма Иордании подписали в Ереване меморандум о сотрудничестве. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил представитель Ассоциации туризма Иордании Адель Амин, у которого есть все основания полагать, что Армения может претендовать на статус нового топового турнаправления для иорданцев.
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