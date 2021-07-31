Ереван и Амман договорились сотрудничать в сфере туризма



Федерация туризма Армении и Ассоциация туризма Иордании подписали в Ереване меморандум о сотрудничестве. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил представитель Ассоциации туризма Иордании Адель Амин, у которого есть все основания полагать, что Армения может претендовать на статус нового топового турнаправления для иорданцев.