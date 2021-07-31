﻿ Ереван и Тбилиси свяжет скоростная железная дорога | Ваан Керобян


 
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Ереван и Тбилиси свяжет скоростная железная дорога | Ваан Керобян

 Ереван и Тбилиси свяжет скоростная железная дорога | Ваан Керобян

Армения и Грузия обсуждают проект скоростного поезда между двумя столицами на высшем уровне.
Его запуск позволит добраться из Еревана в Тбилиси за 2-3 часа, вместо нынешних 9-ти, написал и.о. министра экономики Армении Ваан Керобян в своем Facebook по итогам встречи с грузинским коллегой Нателлой Турнава в Тбилиси.

Керобян отметил, что каждая из стран в отдельности имеют относительно небольшие рынки, однако, объединившись, они могут стать более привлекательными в регионе. Министры обсудили ряд совместных проектов в сферах инфраструктуры, туризма, железной дороги и энергетики, затронули развитие винодельческого туризма. 
 
Напомним что Грузия и Армения братские страны, и имеют богатую историю, красивейшие церкви и монастыри, природу и культуру.
 
 
А тем временем ЮКЖД планирует заменить  на разных участках пути почти 22 тысячи шпал.
 
Деревянные компания приобретает из-за рубежа, а железобетонные под заказ делают местное предприятие в Ванадзоре. Их шпалы прошли все испытания на полигоне РЖД под Москвой, получили сертификат по международным стандартам.

  Источник:FMG NEWS
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