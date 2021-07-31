В Армении строят современный горнолыжный курорт премиум класса

В Армении планируется построить сверхсовременный горнолыжный курорт



Новый горнолыжный курорт будет построен в Арагацотнской области Армении. Проект инвестиционной программы компании Myler Mountain Resort был одобрен в четверг на заседании правительства в Армении.



Горнолыжный комплекс планируется создать недалеко от Апарана, на высоте примерно двух тысяч метров. Будет построена бугельная канатная дорога для лыжников, причем, по мнению правительства, расценки на "канатку" должны снизиться с учетом роста конкуренции.



Сейчас суточный абонемент на "канатку" в Цахкадзоре составляет 12 тысяч драмов (около 25 долларов), тогда как на горных курортах Грузии – 40 лари (примерно 15 долларов).



"Появление нового курорта должно повысить конкуренцию и снизить цены. Это позволит армянским курортам конкурировать и в региональном масштабе", – заявил и. о. министра экономики Ваан Керобян.



Помимо горнолыжного курорта, инвестор намерен открыть элитное казино.