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В Армении строят современный горнолыжный курорт премиум класса

В Армении построят современный горнолыжный курорт премиум класса 
В Армении планируется построить сверхсовременный горнолыжный курорт

Новый горнолыжный курорт будет построен в Арагацотнской области Армении. Проект инвестиционной программы компании Myler Mountain Resort был одобрен в четверг на заседании правительства в Армении.

Горнолыжный комплекс планируется создать недалеко от Апарана, на высоте примерно двух тысяч метров. Будет построена бугельная канатная дорога для лыжников, причем, по мнению правительства, расценки на "канатку" должны снизиться с учетом роста конкуренции.

Сейчас суточный абонемент на "канатку" в Цахкадзоре составляет 12 тысяч драмов (около 25 долларов), тогда как на горных курортах Грузии – 40 лари (примерно 15 долларов).

"Появление нового курорта должно повысить конкуренцию и снизить цены. Это позволит армянским курортам конкурировать и в региональном масштабе", – заявил и. о. министра экономики Ваан Керобян.

Помимо горнолыжного курорта, инвестор намерен открыть элитное казино.
В Армении построят современный горнолыжный курорт премиум класса
В Армении построят современный горнолыжный курорт премиум класса 
 
 

  Источник:FMG NEWS
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