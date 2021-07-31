﻿ В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше!

Столица Республики Арцах становиться все краше. Строятся современные жилые комплексы, стадионы, детские сады, школы.



Новые квартиры в новом ЖК планируется предоставить жителям Гадрута, которые лишились крова в результате боевых действий в Арцахе.

В министерстве заверили, что дома будут построены в соответствии с современными требованиями.

В Степанакерте в скором времени начнется строительство многоквартирных домов при финансировании Всеармянского фонда "Айастан". Об этом в четверг сообщается на странице министерства градостроительства Арцаха в Facebook.Отмечается, что проект будет реализован в районе Ачапняк. Уже состоялся первый этап тендера.Новый квартал будет состоять из 15 корпусов (в общей сложности – 240 квартир).