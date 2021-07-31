﻿ В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше!


 
  • 17:00 – В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше! 
  • 17:01 – Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью 
  • 17:00 – В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше! 
  • 17:00 – В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше! 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше!

Новый современный жилой квартал в Степанакерте 
Столица Республики Арцах становиться все краше. Строятся современные жилые комплексы, стадионы, детские сады, школы.
Новые квартиры в новом ЖК планируется предоставить жителям Гадрута, которые лишились крова в результате боевых действий в  Арцахе.

В Степанакерте в скором времени начнется строительство многоквартирных домов при финансировании Всеармянского фонда "Айастан". Об этом в четверг сообщается на странице министерства градостроительства Арцаха в Facebook.

Отмечается, что проект будет реализован в районе Ачапняк. Уже состоялся первый этап тендера.

Новый квартал будет состоять из 15 корпусов (в общей сложности – 240 квартир).

В министерстве заверили, что дома будут построены в соответствии с современными требованиями.
 
 
 
Новый современный жилой квартал в Степанакерте
Новый современный жилой квартал в Степанакерте
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 42

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Ереван с каждым днем становится все краше и зеленее.
    » В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов
    » Всеармянский фонд “Айастан” начинает новые крупные программы в Республике Арцах
    » В Степанакерте построят новый микрорайон | Республика Арцах
    » В Республике Арцах построят шикарную пятизвездочную гостиницу
    » В Республике Арцах построят современный город Шуши | Шуши был, есть и будет армянским !!!
    » Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие
    » Власти Республики Арцах начнут восстановление здания «Реального училища» в Шуши
    » В Шуши возобновляется активное масштабное строительство | президент Республики Арцах
    » В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы
    » В Степанакерте строится новый жилой квартал для семей офицеров Армии обороны
    » Президент НКР посетил строящийся для офицеров новый жилой квартал в Степанакерте
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше!

    • 17:00
    • 42
    • 0

    В Армении строят современный горнолыжный курорт премиум класса

    • 15:30
    • 40
    • 0

    Ереван с каждым днем становится все краше и зеленее.

    • 14:30
    • 39
    • 0

    Ереван и Тбилиси свяжет скоростная железная дорога | Ваан Керобян

    • 13:30
    • 77
    • 0

    Ереван и Амман договорились сотрудничать в сфере туризма

    • 12:00
    • 58
    • 0

    Экспорт армянских коньяков в Россию резко увеличится.

    • 11:09
    • 69
    • 0

    «Сочи» сделал успешный заход в Еврокубках

    • 09:03
    • 65
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67020
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63590
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61811
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54635
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49811
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44026
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42361
    • 0

    В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше!

    • 17:00
    • 42
    • 0

    В Армении строят современный горнолыжный курорт премиум класса

    • 15:30
    • 40
    • 0

    Ереван с каждым днем становится все краше и зеленее.

    • 14:30
    • 39
    • 0

    Ереван и Тбилиси свяжет скоростная железная дорога | Ваан Керобян

    • 13:30
    • 77
    • 0

    Ереван и Амман договорились сотрудничать в сфере туризма

    • 12:00
    • 58
    • 0

    Экспорт армянских коньяков в Россию резко увеличится.

    • 11:09
    • 69
    • 0

    «Сочи» сделал успешный заход в Еврокубках

    • 09:03
    • 65
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА