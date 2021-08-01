Минздрав Молдовы обновил список стран «красной зоны»

Министерство здравоохранения Молдавии 30 июля проинформировало об обновлении списка стран с повышенным эпидемиологическим риском передачи коронавируса, отнесенных к «красной зоне». Таким образом, в зоне повышенного риска заражения коронавирусом оказались 63 государства. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Молдовы.

Согласно информации, за последнюю неделю в этот список молдавский минздрав включил семь новых стран, включая Турцию и Черногорию, где любят отдыхать молдавские граждане.

Учитывая новые правила въезда в Молдову, граждане, приезжающие из стран «красной зоны», обязательно должны находиться в двухнедельной самоизоляции. За исключением тех, у кого нет симптомов коронавируса и при этом есть сертификат о полной вакцинации, выданные не позднее, чем за две недели до въезда. Также это касается детей до шести лет, детей от шести до 18, у которых есть отрицательный тест на коронавирус, те, кто переболел коронавирусом и может предоставить тест на антитела, которому не более 90 дней.