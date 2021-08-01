Туркменистан закупит японские автомобили Toyota и экскаваторы Komatsu

В соответствии с ранее подписанными ранее контрактами с японскими партнёрами, в ближайшем времени Туркменистан закупит у Японии автомобили марки Toyota, экскаваторы Komatsu и дополнительные запчасти к ним. Подчёркнуто, что закупка будет спонсироваться Государственным Внешэкономбанком. Об этом сообщило информационное агентство Оrient.tm.

Особое внимание было уделено тому, что японская техника будет поставлена в Туркменистан в рамках соглашений, заключённых между туркменским Агентством «Туркменавтоулаглары» и лидирующей компанией Японии Sumitomo Corporation, а также между Госкомитетом по водному хозяйству и предприятием Itoshu Corporation.

Отмечено, что подписанные договоры будут финансироваться за счёт кредитов франкфуртского филиала ING-Diba AG нидерландского банка ING Bank согласно Меморандуму о взаимопонимании с Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Добавим, что ранее министр иностранных дел страны Рашид Мередов обсудил с управляющим директором учреждения Itochu Corporation Хироюки Цубай вопросы касательно следующих поставок автомобильной и землеройной техники японского производства в Туркменистан.