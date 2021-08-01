В Армению из Китая направили 211 автобусов с завода

Глава столичной администрации Армении Айк Марутян 31 июля в рамках сообщения на своей странице в социальной сети проинформировал о том, что партия новых китайских автобусов для Еревана уже готова и на пути в столицу Армении. Об этом сообщается на странице мэра Еревана в Facebook.

— Предназначенные для Еревана 211 автобусов с завода, расположенного в городе Ляочэн (Китай), направились в порт Шанхая. Оттуда транспортные средства будут доставлены в порт Поти (Грузия), затем — в Ереван, — отметил Марутян.

В торжественной церемонии участвовал посол Армении в Китае Сергей Манасарян.

По словам мэра, автобусы будут доставлены в Ереван в установленный срок — в октябре этого года.

Ранее Марутян опубликовал фотографии с одного из автозаводов Китая, где шла сборка и наладка партии автобусов для Еревана.

По его словам, всё, начиная с внешнего вида и до деталей салона, делается по заказанным армянской стороной материалам, цветам и другим признакам.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, Марутян написал, что параметры автобусов заданы так, чтобы они справились с рельефом столицы.