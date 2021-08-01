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За последние дни в Азербайджане наблюдается резкий скачок роста коронавирусной инфекции

  • 01.08.2021, 09:16,
  • В Мире + Европа » Азербайджан
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За последние дни в Азербайджане наблюдается резкий скачок роста коронавирусной инфекцииОперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией при кабинете министров Азербайджана 30 июля проинформировал о последней суточной статистике коронавируса. Таким образом, за последние 24 часа в республике выявлено 668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе правительства Азербайджана.

Согласно данным, за последние три дня в Азербайджане увеличился рост количества заболеваемости коронавирусом. Тогда как, суточная статистика за 27 июля показывала 468 новых случаев заражения, то 28 июля показатель вырос до 750 случаев инфицирования эпидемией.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки 178 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 343 216 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 332 752 человека благополучно прошли лечение, 5022 пациента клиник скончались.


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