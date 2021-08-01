Жириновский душевнобольной политический клоун|Азербайджанский депутат оскорбил миллионы россиян

«Говоря о Владимире Жириновском, как-то не поворачивается язык назвать его депутатом Государственной Думы, лидером одной из трех крупнейших фракций.

Поскольку ни поведение, ни выступления этого душевнобольного политического клоуна, всегда открыто выступающего с враждебной позиции по отношению к тюркским, кавказским народам, народам Средней Азии, пропагандирующего расизм и шовинизм как свою идеологическую основу, никогда не приносило пользы ни русскому народу, ни стране, которую он представляет.

Об этом в заявлении для СМИ сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кямаледдин Гафаров.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кямаледдин Гафаров целенаправленно оскорбил миллионы россиян, которые выбирали ЛДПР и его лидера Владимира Жириновского. Одним словом он считает что лидер выбранной ими партии душевнобольной политический клоун.

Депутат заявил, что территориальные претензии Жириновского к Азербайджану и Южному Кавказу в целом, - не что иное, как продукт его больного воображения и извращенной психологии: «На днях и я услышал очередную чушь, которую нес Жириновский.

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Но каждого, кто посягает на нашу страну, наше государство, нашу независимость, мы немедленно наказываем, независимо от того, кто он и кому служит. Думаю, что Жириновский во время 44-дневной Отечественной войны, которую вел Азербайджан, «проходил лечение», и поэтому не в курсе происходящего. Иначе он не стал бы делать такие заявления и пытаться разжигать рознь между нашими странами и народами».



Комментируя угрозу Жириновского в адрес нашей независимости, К.Гафаров сказал: «Следует особенно отметить тот момент, что все заявления Жириновского воспринимаются не только как показатель его больного духа, но и его грубости и невоспитанности. Естественно, эти аспекты открыто проявились и в его последнем выступлении. Не верю, чтобы этот невоспитанный, больной на голову человек, обращающийся к президенту Азербайджана в непристойной форме и пытающийся угрожать нашей стране, не знал, что весь без исключения азербайджанский народ перед любой угрозой сплотится вокруг президента Ильхама Алиева, как Железный кулак.

Напомним что Владимир Жириновский говоря об Азербайджане в интервью Комсомольской Правде, в эфире которой Жириновский назвал режим Ильхама Алиева диктаторским.



"Ильхам Алиев прекрасно понимает, что он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил", -заявил Жириновский, говоря об Алиеве.



Говоря об Азербайджане, Жириновский в частности заявил, -"Азербайджан на черта мы взяли? Они нашего посла Грибоедова убили. Это шах Ирана – добрый такой мужик, взял и нам целый Азербайджан подарил, тогда еще нефти не было. Если бы тогда была нефть разведана, он бы нам куска не дал".

