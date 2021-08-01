﻿ Жириновский душевнобольной политический клоун|Азербайджанский депутат оскорбил миллионы россиян » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 17:43 – В Армению из Китая направили 211 автобусов с завода 
  • 17:01 – Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью 
  • 17:43 – В Армению из Китая направили 211 автобусов с завода 
  • 17:00 – В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше! 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Жириновский душевнобольной политический клоун|Азербайджанский депутат оскорбил миллионы россиян

 
 
«Говоря о Владимире Жириновском, как-то не поворачивается язык назвать его депутатом Государственной Думы, лидером одной из трех крупнейших фракций.
Поскольку ни поведение, ни выступления этого душевнобольного политического клоуна, всегда открыто выступающего с враждебной позиции по отношению к тюркским, кавказским народам, народам Средней Азии, пропагандирующего расизм и шовинизм как свою идеологическую основу, никогда не приносило пользы ни русскому народу, ни стране, которую он представляет.
 
 
Об этом в заявлении для СМИ сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кямаледдин Гафаров.
Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кямаледдин Гафаров целенаправленно оскорбил миллионы россиян, которые выбирали ЛДПР и его лидера Владимира Жириновского. Одним словом он считает что лидер выбранной ими партии душевнобольной политический клоун.
 
Депутат заявил, что территориальные претензии Жириновского к Азербайджану и Южному Кавказу в целом, - не что иное, как продукт его больного воображения и извращенной психологии: «На днях и я услышал очередную чушь, которую нес Жириновский.
 
Дальше депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кямаледдин Гафаров угрожает России и его властям...
 
 
Но каждого, кто посягает на нашу страну, наше государство, нашу независимость, мы немедленно наказываем, независимо от того, кто он и кому служит. Думаю, что Жириновский во время 44-дневной Отечественной войны, которую вел Азербайджан, «проходил лечение», и поэтому не в курсе происходящего. Иначе он не стал бы делать такие заявления и пытаться разжигать рознь между нашими странами и народами».
 
Комментируя угрозу Жириновского в адрес нашей независимости, К.Гафаров сказал: «Следует особенно отметить тот момент, что все заявления Жириновского воспринимаются не только как показатель его больного духа, но и его грубости и невоспитанности. Естественно, эти аспекты открыто проявились и в его последнем выступлении. Не верю, чтобы этот невоспитанный, больной на голову человек, обращающийся к президенту Азербайджана в непристойной форме и пытающийся угрожать нашей стране, не знал, что весь без исключения азербайджанский народ перед любой угрозой сплотится вокруг президента Ильхама Алиева, как Железный кулак.
 
Напомним что Владимир Жириновский говоря об Азербайджане  в интервью Комсомольской Правде, в эфире которой Жириновский назвал режим Ильхама Алиева диктаторским.

"Ильхам Алиев прекрасно понимает, что он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил", -заявил Жириновский, говоря об Алиеве.

Говоря об Азербайджане, Жириновский в частности заявил, -"Азербайджан на черта мы взяли? Они нашего посла Грибоедова убили. Это шах Ирана – добрый такой мужик, взял и нам целый Азербайджан подарил, тогда еще нефти не было. Если бы тогда была нефть разведана, он бы нам куска не дал".
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 55

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев сошел с ума |
    » Россия пришла в Нагорный Карабах навсегда | Депутат Государственной думы России
    » Депутат от фракции "Процветающая Армения" Иветы Тоноян лжет | Генпрокуратура Армении
    » Герой Азербайджана Расулзаде воевал с Россией и был фашистом | Депутат ГД РФ Константин Затулин
    » Жириновский призвал россиян отказаться от отдыха в Турции
    » Азербайджан продолжает репрессии в отношении политических деятелей | Фахраддина Аббасова приговорили к 16 годам
    » Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал в отставку
    » Азербайджан уже грозит уничтожить Иран: Ситуация может выйти из под контроля
    » Азербайджанский депутат требует восстановить смертную казнь
    » В Австрии водитель случайно сбил шутника в костюме клоуна с топором
    » Алтайский госдумец Семенов стал "хорошистом" рейтинга ЛДПР
    » Гафаров потерял и корову и ногу
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Армению из Китая направили 211 автобусов с завода

    • 17:43
    • 62
    • 0

    Жириновский душевнобольной политический клоун|Азербайджанский депутат оскорбил миллионы россиян

    • 17:42
    • 55
    • 0

    Туркменистан закупит японские автомобили Toyota и экскаваторы Komatsu

    • 14:38
    • 108
    • 0

    Минздрав Молдовы обновил список стран «красной зоны»

    • 10:42
    • 67
    • 0

    За последние дни в Азербайджане наблюдается резкий скачок роста коронавирусной инфекции

    • 09:16
    • 89
    • 0

    В Степанакерте будет построен новый жилой квартал | Столица Арцаха все лучше и лучше!

    • 17:00
    • 85
    • 0

    В Армении строят современный горнолыжный курорт премиум класса

    • 15:30
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67045
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63674
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61834
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54658
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49832
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44048
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42383
    • 0

    Жириновский душевнобольной политический клоун|Азербайджанский депутат оскорбил миллионы россиян

    • 17:42
    • 55
    • 0

    За последние дни в Азербайджане наблюдается резкий скачок роста коронавирусной инфекции

    • 09:16
    • 89
    • 0

    Подрывающие устои государственности псевдо СМИ в Белоруссии работать не будут

    • 12:19
    • 33
    • 0

    Туркменистан увеличил объёмы торговли со странами СНГ

    • 12:42
    • 40
    • 0

    В Армению из Китая направили 211 автобусов с завода

    • 17:43
    • 62
    • 0

    В Киргизию планируют поставить 2 600 тысяч доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX

    • 13:26
    • 35
    • 0

    Туркменистан закупит японские автомобили Toyota и экскаваторы Komatsu

    • 14:38
    • 108
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА