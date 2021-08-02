В Кыргызстан прибыли 1,25 миллиона доз вакцин Sinopharm от коронавирусной инфекции

Кабинет министров Киргизии 1 августа проинформировал о том, что в страну прибыла очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции китайского производства Sinopharm. Количество полученных доз составляет 1 миллион 250 тысяч. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Согласно информации, противокоронавирусные препараты были закуплены за счёт средств республиканского бюджета.

В связи с этим, кабмин призвал население государства вакцинироваться от коронавируса для обеспечения безопасности своего здоровья и своих близких.

Кроме того. в ведомстве выразили признательность Китайской Народной Республике за всячески оказываемую поддержку в борьбе с пандемией, а также, за помощь в приобретении вакцины.

Учитывая представленные данные, в начале июля текущего года по поручению руководства республики были закуплены 1 миллион 100 тысяч доз китайской вакцины. В целом Кыргызстан приобрёл 2 миллиона 350 тысяч доз вакцины.

Напомним, что 30 июля в страну прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, предоставленная в рамках глобального механизма COVAX.