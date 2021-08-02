Президент РА Армен Саркисян подписал указы о назначениях
Источник:FMG NEWS
Президент РА Армен Саркисян, согласно предложению премьер-министра РА Никола Пашиняна, подписал указы о назначениях:
▪️ Сурена Папикяна - на должность вице-премьера РА
▪️ Аршака Карапетяна - на должность министра обороны РА
▪️ Романоса Петросяна - на должность министра окружающей среды
▪️ Нарека Мкртчяна - на должность министра труда и соцвопросов
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