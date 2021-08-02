﻿ Президент РА Армен Саркисян подписал указы о назначениях

Президент РА Армен Саркисян, согласно предложению премьер-министра РА Никола Пашиняна, подписал указы о назначениях:



▪️ Сурена Папикяна - на должность вице-премьера РА

▪️ Аршака Карапетяна - на должность министра обороны РА

▪️ Романоса Петросяна - на должность министра окружающей среды

▪️ Нарека Мкртчяна - на должность министра труда и соцвопросов