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Президент РА Армен Саркисян подписал указы о назначениях

 
Президент РА Армен Саркисян, согласно предложению премьер-министра РА Никола Пашиняна, подписал указы о назначениях:

▪️ Сурена Папикяна - на должность вице-премьера РА
▪️ Аршака Карапетяна - на должность министра  обороны РА
▪️ Романоса Петросяна - на должность  министра окружающей среды
▪️ Нарека Мкртчяна - на должность министра труда и соцвопросов
 

  Источник:FMG NEWS
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