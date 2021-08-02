﻿ Согласно новому опросу IRI выяснилась следующая интересная информация о Грузии.

Согласно новому опросу IRI (международный республиканский институт) выяснилась следующая интересная информация о Грузии.



- Каким институтам больше доверия:

Армия 85%, Патриархат 80%, Дом юстиции 76%, Полиция 65%, Медиа 58% (Президента всего 28%, а Нацбанк 22%)



- Кому из личностей больше доверия:

Патриарх Илия II - 88%, мэр Тбилиси Каладзе 58%, бывший премьер Гахария 56%, нынешний премьер Гарибашвили 40%, председатель партии ЕНД Мелия 39%



- Важнейший геополитический партнёр: США 60%, Евросоюз 56%, Украина 32%, Азербайджан 15%, Россия 11%



- Самые популярные соцсети: Facebook 72%, Instagram 18%, Одноклассники 3%, Tiktok 3%, Twitter 2%, Telegram 1%



- Вакцина, которой доверяют: Pfizer 28%, никакой 28%, затруднились ответить 27%, Sinopharm 8%, Astrazeneca 7%, Sinovac и Moderna 1%



- Рейтинг партий: Грузинская мечта 26%, Единое нацдвижение 14%, За Грузию 9%, Лейбористская, Гирчи, Лело, Альянс патриотов, Граждане — каждая по 2%