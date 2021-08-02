﻿ Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

Уважаемый Никол Воваевич,примите поздравления по случаю Вашего назначения на пост Премьер-министра Республики Армения.

Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.



Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.



Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.



С уважением,

Владимир Путин