﻿ Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

Уважаемый
Никол Воваевич,примите
поздравления по случаю Вашего назначения на пост Премьер-министра Республики
Армения.
Рассчитываю,
что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать
дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений,
а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
Со своей
стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы
по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.
Желаю Вам успехов,
а также крепкого здоровья и благополучия.
С уважением,
Владимир Путин