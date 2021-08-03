Новый представитель Всемирного банка ожидает развития партнёрства с Таджикистаном и Туркменистаном

Всемирный банк в рамках публикационного сообщения проинформировал, что со 2 августа на должность постоянного представителя Всемирного банка в Таджикистане и Туркменистане назначен Озан Севимли, гражданин Германии. До него на этом посту с 2017 года работал Ян-Петер Олтерс. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного Банка.

Ранее Севимли работал во Всемирном банке в регионе Европы и Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна с 2005 года на разных должностях. Совсем недавно, с 2019 по 2021 год, он был резидентом-представителем ВБ на Ямайке и Гайане, осуществляя руководство над портфелем проектов на сумму около 500 миллионов долларов.

В своей вступительной речи Севимли заявил, что с нетерпением ждёт расширения тесного сотрудничества с правительством, партнёрами по развитию и гражданами Таджикистана и Туркменистана.

Он обозначил первостепенные задачи своей деятельности на новой должности, которыми являются максимальная поддержка этих двух государств в восстановлении после пандемии, экономики и укреплении системы здравоохранения.