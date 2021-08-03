Эмомали Рахмон поменял посла Республики Таджикистан в РФ

Лидер Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провёл кадровые перестановки в дипломатических представительствах республики в ряде стран. Так, Имомуддин Сатторов был уволен с должности руководителя посольства страны в Российской Федерации. Указ был подписан 2 августа, сообщает пресс-служба президента.

Важно отметить, что Сатторов занимал соответствующий пост более 7 лет. Он окончил философский факультет МГУ, а также прошёл обучение на кафедре социально-политических теорий Московского государственного университета в рамках аспирантуры. В распоряжении указано, что он был уволен в связи с переходом на другую работу.

Новым послом Таджикистана в России стал Давлатшох Гулмахмадзода, который ранее был замглавой кабинета министров. В период с 2013 по 2019 годы он занимал должность председателя Хатлонской области.

Напомним, что 2 августа Рахмон также уволил посла республики в Молдове — Файзулло Холбобоева. Его место занял Давлатали Назризода — по совместительству диппредствитель Таджикистана в Украине.

Первый замглавы МИД Хусрав Нозири также был снят с занимаемой должности в связи с назначением на пост генсекретаря ОЭС.