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Эмомали Рахмон поменял посла Республики Таджикистан в РФ

  • 03.08.2021, 13:00,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Эмомали Рахмон поменял посла Республики Таджикистан в РФЛидер Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провёл кадровые перестановки в дипломатических представительствах республики в ряде стран. Так, Имомуддин Сатторов был уволен с должности руководителя посольства страны в Российской Федерации. Указ был подписан 2 августа, сообщает пресс-служба президента.

Важно отметить, что Сатторов занимал соответствующий пост более 7 лет. Он окончил философский факультет МГУ, а также прошёл обучение на кафедре социально-политических теорий Московского государственного университета в рамках аспирантуры. В распоряжении указано, что он был уволен в связи с переходом на другую работу.

Новым послом Таджикистана в России стал Давлатшох Гулмахмадзода, который ранее был замглавой кабинета министров. В период с 2013 по 2019 годы он занимал должность председателя Хатлонской области.

Напомним, что 2 августа Рахмон также уволил посла республики в Молдове — Файзулло Холбобоева. Его место занял Давлатали Назризода — по совместительству диппредствитель Таджикистана в Украине.

Первый замглавы МИД Хусрав Нозири также был снят с занимаемой должности в связи с назначением на пост генсекретаря ОЭС.


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