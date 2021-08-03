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Для участия в предстоящем «Большом разговоре с президентом Белоруссии» поступило более 300 заявок

  • 03.08.2021, 17:00,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Для участия в предстоящем «Большом разговоре с президентом Белоруссии» поступило более 300 заявокДля общения в открытом формате с главой Белоруссии Александром Лукашенко от представителей СМИ, медийных сообществ и других лиц на данный момент поступило более 300 заявок. Об этом 3 августа сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, что «Большой разговор с президентом» запланирован на 9 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет открыт для очного обмена мнениями с журналистами, общественными деятелями, участниками большого медийного движения. 

Регламент мероприятия предусматривает участие нескольких сотен человек. Беседа с белорусским лидером будет транслироваться в прямом эфире.

В информации отмечается, что вопросов по разносторонней тематике поступило гораздо больше. Всеобщая аккредитация закрывается в четверг 5 августа, в связи с этим, всем желающим попасть на высокий диалог следует поторопиться, призывает сообщение.

Чтобы зарегистрировать своё право для участия в мероприятии, белорусским и зарубежным представителям необходимо подать заявку на адрес пресс-службы главы государства или адрес Национального пресс-центра Республики Беларусь.


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