Туркменистан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в различных сферах

Заместитель главы правительства Туркменистана Сердар Бердымухамедов 2 августа провёл встречу с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым. В ходе беседы стороны обсудили возможности расширения и углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Участники встречи дали высокую оценку динамике развития межгосударственных связей, крепнущих на основе доверительного политического диалога на высшем государственном уровне.

В процессе переговоров официальные лица также рассмотрели возможности партнёрства в транспортной, топливно-энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи Бердымухамедов и Умурзаков подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении туркмено-узбекских связей.

Собеседники сошлись во мнении о важности организации регулярных встреч между представителями профильных министерств и ведомств для реализации практического сотрудничества.