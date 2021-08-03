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Профессора вузов США прибыли в Кыргызстан для проведения тренингов по лидерству и соцпроблемам

  • 03.08.2021, 11:44,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Профессора вузов США прибыли в Кыргызстан для проведения тренингов по лидерству и соцпроблемамЗаместитель премьер-министра Киргизии Жылдыз Бакашова 3 августа провела встречу с профессорами высших учебных заведений Соединённых Штатов Америки, которые прибыли в республику для участия в тренинге для студентов из стран Центральной Азии и Турции. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Так, в страну прибыл деятель искусства, доктор философских и социологических наук университета Чикаго, мировой бизнес-консультант Омар аль-Талиб и адъюнкт-профессор школы бизнеса Северо-восточного университета в Бостоне и профессор Массачусетской школы профессиональной психологии Кристофер Михаил Кинг.

Было отмечено, что учёные являются авторами ряда научных работ, книг в образовательной сфере, воспитания и личностного роста.

Сообщается, что профессоры проведут тренинги  по лидерству и социальным проблемам в рамках программы «Летняя школа — 2021» для студентов магистратуры и аспирантуры из Центральной Азии и Турции.

Согласно информации, мероприятие состоится на Иссык-Куле с 3 по 8 августа.


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