Профессора вузов США прибыли в Кыргызстан для проведения тренингов по лидерству и соцпроблемам

Заместитель премьер-министра Киргизии Жылдыз Бакашова 3 августа провела встречу с профессорами высших учебных заведений Соединённых Штатов Америки, которые прибыли в республику для участия в тренинге для студентов из стран Центральной Азии и Турции. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Так, в страну прибыл деятель искусства, доктор философских и социологических наук университета Чикаго, мировой бизнес-консультант Омар аль-Талиб и адъюнкт-профессор школы бизнеса Северо-восточного университета в Бостоне и профессор Массачусетской школы профессиональной психологии Кристофер Михаил Кинг.

Было отмечено, что учёные являются авторами ряда научных работ, книг в образовательной сфере, воспитания и личностного роста.

Сообщается, что профессоры проведут тренинги по лидерству и социальным проблемам в рамках программы «Летняя школа — 2021» для студентов магистратуры и аспирантуры из Центральной Азии и Турции.

Согласно информации, мероприятие состоится на Иссык-Куле с 3 по 8 августа.