﻿ Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 15:25 – Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

  • 04.08.2021, 14:53,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасностиГлава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 3 августа возглавил расширенное заседание государственного Совета Безопасности. В процессе собрания были обсуждены итоги работы военных и правоохранительных органов за текущий год, а также, первостепенные задачи, стоящие перед силовыми ведомствами. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».
Кроме того, участниками мероприятия были рассмотрены и другие важные вопросы, в частности, внедрение цифровой системы и ход модернизации материально-технической базы.

На заседании выступил с отчётом заместитель главы правительства, секретарь Государственного совета безопасности Чарымурад Аманов. Он уделил особое внимание вопросу, который касается подготовки к мероприятиям по случаю 30-летия ­независимости Туркменистана.

В связи с этим, президент указал на важность обеспечения высокого организационного уровня торжественного парада в честь значимой в жизни страны юбилейной даты.

По итогам мероприятия, лидер республики, отметив огромную ответственность, возложенную на работников оборонного ведомства, дал ряд важных поручений.


  •   Просмотров Сегодня: 52

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Туркменистана поручил принять дополнительные меры из-за жары
    » В столице Туркменистана к 140-летию города построят 140 жилых домов
    » Президент Туркменистана назначил Сердара Бердымухамедова вице-премьером
    » Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности
    » Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьера Армении и главы Арцаха
    » Глава МИД Туркменистана изложил видение партнёрства страны в рамках СНГ
    » Президент Туркменистана поручил чиновникам решить все вопросы до конца года
    » Президент Туркменистана поздравил граждан с 27-летием маната
    » Никол Пашинян провел расширенное заседание Совбеза
    » Президент Туркменистана обсудил вопросы подготовки к Народному Совету
    » Туркменские войска получат передовую военную технику
    » Президент Киргизии провёл заседание Совета безопасности
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

    • 16:00
    • 20
    • 0

    Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

    • 15:51
    • 23
    • 0

    Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

    • 15:25
    • 44
    • 0

    Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

    • 14:53
    • 52
    • 0

    Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

    • 13:52
    • 53
    • 0

    В Ашхабаде пройдут переговоры глав Туркменистана и Таджикистана по важным двусторонним вопросам

    • 11:08
    • 22
    • 0

    Александр Новак провёл совещание по организации мирового форума «РЭН-2021»

    • 11:07
    • 23
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67089
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63831
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61888
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54701
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49871
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44090
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42424
    • 0

    Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

    • 15:51
    • 23
    • 0

    Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

    • 16:00
    • 20
    • 0

    Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

    • 15:25
    • 44
    • 0

    «Всегда на передовой»: ученые-социологи отметили профессиональные качества Шугалея

    • 09:49
    • 18
    • 0

    Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

    • 13:52
    • 53
    • 0

    Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

    • 14:53
    • 52
    • 0

    Александр Новак провёл совещание по организации мирового форума «РЭН-2021»

    • 11:07
    • 23
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА