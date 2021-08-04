Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 3 августа возглавил расширенное заседание государственного Совета Безопасности. В процессе собрания были обсуждены итоги работы военных и правоохранительных органов за текущий год, а также, первостепенные задачи, стоящие перед силовыми ведомствами. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Кроме того, участниками мероприятия были рассмотрены и другие важные вопросы, в частности, внедрение цифровой системы и ход модернизации материально-технической базы.

На заседании выступил с отчётом заместитель главы правительства, секретарь Государственного совета безопасности Чарымурад Аманов. Он уделил особое внимание вопросу, который касается подготовки к мероприятиям по случаю 30-летия ­независимости Туркменистана.

В связи с этим, президент указал на важность обеспечения высокого организационного уровня торжественного парада в честь значимой в жизни страны юбилейной даты.

По итогам мероприятия, лидер республики, отметив огромную ответственность, возложенную на работников оборонного ведомства, дал ряд важных поручений.