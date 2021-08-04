﻿ Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 15:25 – Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

  • 04.08.2021, 13:52,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страныПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 августа провёл рабочую встречу с главой министерства внутренних дел Ерланом Тургумбаевым. Министр отчитался о криминогенном положении в стране и итогах профильной деятельности подотчётных ему департаментов. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В соответствии с докладом, ведомство в несколько раз улучшило показатели раскрываемости многих видов преступлений. Так, сократилась статистика убийств, грабежей, хулиганств, краж и правонарушений, содеянных несовершеннолетними гражданами. На улицах и общественных местах соблюдается высокий уровень безопасности.

Однако Тургумбаев отметил, что выросло количество кибер-мошенничеств. Их росту способствовала активизация онлайн-услуг в условиях карантинных ограничений, подчеркнул министр.

Отмечая рамки, спровоцированные пандемией, страж закона проинформировал об оперативных мероприятиях по пресечению распространения фальшивых паспортов вакцинации. По его словам в течение года внутренними органами, по этим факторам было возбуждено 110 уголовных дел — 50 за подделку паспортов и 60 за выдачу нереальных ПЦР-справок. В данном контексте было отмечено, что с вакцинацией личного состава МВД всё в порядке, на настоящее время вакцинировано 96% сотрудников ведомства.

В эндшпиле встречи глава государства поставил министерству задачи, уделять особое внимание контролю над обеспечением санитарных норм, профилактике преступлений против подростков и детей, а также дорожной безопасности.


  •   Просмотров Сегодня: 53

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Казахстана ознакомился с текущей законотворческой деятельностью
    » Глава Казахстана выразил соболезнования народу и президенту Афганистана
    » Токаев и Лавров обсудили совместное взаимодействие по широкому комплексу вопросов
    » Министр МВД Казахстана открыл факультет повышения квалификации
    » Президент Казахстана ознакомился с деятельностью финансового рынка страны
    » Глава МВД Казахстана рассказал о новшествах в подведомственной рабочей системе
    » Глава антикоррупционного агентства Казахстана доложил о позитивных итогах 2020 года
    » Аким Жамбыла доложил президенту Казахстана об итогах развития за период 2020 года
    » Президент Казахстана принял с докладом премьер-министра республики
    » Глава Казахстана проинспектировал работу национального банка страны
    » Лидера Казахстана от имени личного состава поблагодарили за восстановление структуры МЧС
    » В Казахстане преступность пошла на спад и снизилась на 35%
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

    • 16:00
    • 20
    • 0

    Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

    • 15:51
    • 23
    • 0

    Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

    • 15:25
    • 44
    • 0

    Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

    • 14:53
    • 52
    • 0

    Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

    • 13:52
    • 53
    • 0

    В Ашхабаде пройдут переговоры глав Туркменистана и Таджикистана по важным двусторонним вопросам

    • 11:08
    • 22
    • 0

    Александр Новак провёл совещание по организации мирового форума «РЭН-2021»

    • 11:07
    • 23
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67089
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63831
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61888
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54701
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49871
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44090
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42424
    • 0

    Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

    • 15:51
    • 23
    • 0

    Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

    • 16:00
    • 20
    • 0

    Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

    • 15:25
    • 44
    • 0

    «Всегда на передовой»: ученые-социологи отметили профессиональные качества Шугалея

    • 09:49
    • 18
    • 0

    Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

    • 13:52
    • 53
    • 0

    Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

    • 14:53
    • 52
    • 0

    Александр Новак провёл совещание по организации мирового форума «РЭН-2021»

    • 11:07
    • 23
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА