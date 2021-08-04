Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 августа провёл рабочую встречу с главой министерства внутренних дел Ерланом Тургумбаевым. Министр отчитался о криминогенном положении в стране и итогах профильной деятельности подотчётных ему департаментов. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В соответствии с докладом, ведомство в несколько раз улучшило показатели раскрываемости многих видов преступлений. Так, сократилась статистика убийств, грабежей, хулиганств, краж и правонарушений, содеянных несовершеннолетними гражданами. На улицах и общественных местах соблюдается высокий уровень безопасности.

Однако Тургумбаев отметил, что выросло количество кибер-мошенничеств. Их росту способствовала активизация онлайн-услуг в условиях карантинных ограничений, подчеркнул министр.

Отмечая рамки, спровоцированные пандемией, страж закона проинформировал об оперативных мероприятиях по пресечению распространения фальшивых паспортов вакцинации. По его словам в течение года внутренними органами, по этим факторам было возбуждено 110 уголовных дел — 50 за подделку паспортов и 60 за выдачу нереальных ПЦР-справок. В данном контексте было отмечено, что с вакцинацией личного состава МВД всё в порядке, на настоящее время вакцинировано 96% сотрудников ведомства.

В эндшпиле встречи глава государства поставил министерству задачи, уделять особое внимание контролю над обеспечением санитарных норм, профилактике преступлений против подростков и детей, а также дорожной безопасности.