Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

Российские миротворцы должны быть в Карабахе не временно, а всегда - Арутюнян



Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на встрече с жителями Мартакерта заявил, что из-за особенностей региона, Степанакерт не в состоянии обеспечить безопасность и мир самостоятельно.



"Присутствие российских войск должно быть не временным, а постоянным. Если бы российские войска не вошли в регион, то наша судьба сложилась бы иначе... Не надейтесь, что кто-то нас спасет. Мы спасаем себя сами, живя тут"



Арутюнян вновь опроверг все слухи о случаях предательства, которая активно муссировалась как в ходе, так и после войны.

Глава Арцаха сообщил о крупных инвестпроектах: гидроэлектростанции на участке Чаректар – Гетар за $25 млн➕ гидроэлектростанции Сарсанг – Матагис стоимостью в $45 млн.