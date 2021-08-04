﻿ Российские миротворцы должны быть в Карабахе не временно, а всегда - Арутюнян


 
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Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

 
Российские миротворцы должны быть в Карабахе не временно, а всегда - Арутюнян

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на встрече с жителями Мартакерта заявил, что из-за особенностей региона, Степанакерт не в состоянии обеспечить безопасность и мир самостоятельно.

"Присутствие российских войск должно быть не временным, а постоянным. Если бы российские войска не вошли в регион, то наша судьба сложилась бы иначе... Не надейтесь, что кто-то нас спасет. Мы спасаем себя сами, живя тут"

Арутюнян вновь опроверг все слухи о случаях предательства, которая активно муссировалась как в ходе, так и после войны.
Глава Арцаха сообщил о крупных инвестпроектах: гидроэлектростанции на участке Чаректар – Гетар за $25 млн➕ гидроэлектростанции Сарсанг – Матагис стоимостью в $45 млн.
 

  Источник:FMG NEWS
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