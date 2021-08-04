Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом республики — президент Арцаха



Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил с рабочим визитом Мартакертский район. На встрече с руководителями и главами населённых пунктов района он отметил, что в ближайшем будущем Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом республики. Для этого разрабатываются проекты экономического и инфраструктурного развития.

Основная проблема города - это жилье. Он предложил жителям Мартакерта принять решение о восстановлении руин, оставшихся от войны 90-х годов, или начать строительство на их месте новых квартир.

В ближайшее время в Мартакерте появится не менее 500 новых квартир. Президент коснулся и сферы безопасности, отметил, что в настоящее время безопасность обеспечивается за счет сотрудничества Армии обороны Арцаха с российскими миротворческими войсками.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян считает, что ситуация в регионе такова, что Арцах самостоятельно и в одиночку не может обеспечить свою безопасность.



«Победа не окончательна, поражение не фатально. Надо иметь смелость, чтобы продолжить. Это самое важное. У нас в течение 30 лет была победа, которую я назову временным успехом, потому что, если победа не окончательная, она не может быть победой. Мы потерпели неудачу, это не поражение, и мы должны продолжить нашу борьбу. Наша сегодняшняя работа определяет не только нашу повседневную жизнь и деятельностью, но также и судьбу наших детей и наших поколений», – сказал Арутюнян.



Президент Арцаха подчеркнул, что присутствие российских войск в Арцахе должно быть не временным, а постоянным.