Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом республики — президент Арцаха
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил с рабочим визитом Мартакертский район. На встрече с руководителями и главами населённых пунктов района он отметил, что в ближайшем будущем Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом республики. Для этого разрабатываются проекты экономического и инфраструктурного развития.
Основная проблема города - это жилье. Он предложил жителям Мартакерта принять решение о восстановлении руин, оставшихся от войны 90-х годов, или начать строительство на их месте новых квартир.
В ближайшее время в Мартакерте появится не менее 500 новых квартир. Президент коснулся и сферы безопасности, отметил, что в настоящее время безопасность обеспечивается за счет сотрудничества Армии обороны Арцаха с российскими миротворческими войсками.
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян считает, что ситуация в
регионе такова, что Арцах самостоятельно и в одиночку не может
обеспечить свою безопасность.
«Победа не окончательна, поражение не фатально. Надо иметь смелость,
чтобы продолжить. Это самое важное. У нас в течение 30 лет была победа,
которую я назову временным успехом, потому что, если победа не
окончательная, она не может быть победой. Мы потерпели неудачу, это не
поражение, и мы должны продолжить нашу борьбу. Наша сегодняшняя работа
определяет не только нашу повседневную жизнь и деятельностью, но также и
судьбу наших детей и наших поколений», – сказал Арутюнян.
Президент Арцаха подчеркнул, что присутствие российских войск в Арцахе должно быть не временным, а постоянным.