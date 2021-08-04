﻿ Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 15:25 – Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха
Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом республики — президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил с рабочим визитом Мартакертский район. На встрече с руководителями и главами населённых пунктов района он отметил, что в ближайшем будущем Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом республики. Для этого разрабатываются проекты экономического и инфраструктурного развития.
 
Основная проблема города - это жилье. Он предложил жителям Мартакерта принять решение о восстановлении руин, оставшихся от войны 90-х годов, или начать строительство на их месте новых квартир. 
 
В ближайшее время в Мартакерте появится не менее 500 новых квартир. Президент коснулся и сферы безопасности, отметил, что  в настоящее время безопасность обеспечивается за счет сотрудничества Армии обороны Арцаха с российскими миротворческими войсками.
 
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян считает, что ситуация в регионе такова, что Арцах самостоятельно и в одиночку не может обеспечить свою безопасность.
 
«Победа не окончательна, поражение не фатально. Надо иметь смелость, чтобы продолжить. Это самое важное. У нас в течение 30 лет была победа, которую я назову временным успехом, потому что, если победа не окончательная, она не может быть победой. Мы потерпели неудачу, это не поражение, и мы должны продолжить нашу борьбу. Наша сегодняшняя работа определяет не только нашу повседневную жизнь и деятельностью, но также и судьбу наших детей и наших поколений», – сказал Арутюнян.

Президент Арцаха подчеркнул, что присутствие российских войск в Арцахе должно быть не временным, а постоянным.
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 20

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армия обороны воевала против турецко-азербайджанских войск и террористов-наемников |президент Республики Арцах Араик Арутюнян
    » Президент Арцаха Араик Арутюнян назначил Ашот Акопджаняна директором Службы Национальной Безопасности Республики Арцах
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян присвоил звание "Герой Арцаха" Арарату Мелкумяну
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял сегодня генерал-лейтенанта ВС России Рустам Мурадова
    » ВС Азербайджана обстреливают Мартунинский район, в том числе город Мартакерт
    » Любая авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара армянской стороны | Президент Арцаха Араик Арутюнян
    » Армия Республики Арцах готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха | президент Араик Арутюнян
    » Экс-премьер: Не может быть шага назад от действующего фактического статуса Арцаха
    » Президент НКР посетил Мартакертский и Шаумянский районы
    » Мартакерт должен за короткое время вернуться к прежней жизни: премьер Арцаха
    » Бако Саакян в Мартакерте провел рабочее совещание
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

    • 16:00
    • 20
    • 0

    Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

    • 15:51
    • 23
    • 0

    Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

    • 15:25
    • 44
    • 0

    Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

    • 14:53
    • 52
    • 0

    Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

    • 13:52
    • 53
    • 0

    В Ашхабаде пройдут переговоры глав Туркменистана и Таджикистана по важным двусторонним вопросам

    • 11:08
    • 22
    • 0

    Александр Новак провёл совещание по организации мирового форума «РЭН-2021»

    • 11:07
    • 23
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67089
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63831
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61888
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54701
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49871
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44090
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42424
    • 0

    Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

    • 15:51
    • 23
    • 0

    Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

    • 16:00
    • 20
    • 0

    Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

    • 15:25
    • 44
    • 0

    «Всегда на передовой»: ученые-социологи отметили профессиональные качества Шугалея

    • 09:49
    • 18
    • 0

    Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

    • 13:52
    • 53
    • 0

    Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

    • 14:53
    • 52
    • 0

    Александр Новак провёл совещание по организации мирового форума «РЭН-2021»

    • 11:07
    • 23
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА