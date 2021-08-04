Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции
Источник:FMG NEWS
Франция предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера.
Глава кабмина рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской границе ➕ Пашинян назвал недопустимыми судебные процессы над армянскими пленными в Азербайджане.
«Армяне противостоят бесчисленным бедствиям. Со всей солидарностью и дружеским чувством я говорю, что Франция всегда будет рядом с вами. Франция для борьбы с пандемией отправляет в Ереван 200 000 доз вакцины. Вместе мы победим инфекцию», – написал Макрон.
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