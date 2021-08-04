﻿ Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции


 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 15:25 – Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 16:00 – Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

 Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции
Франция предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера.
Глава кабмина рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской границе ➕ Пашинян назвал недопустимыми судебные процессы над армянскими пленными в Азербайджане.

«Армяне противостоят бесчисленным бедствиям. Со всей солидарностью и дружеским чувством я говорю, что Франция всегда будет рядом с вами. Франция для борьбы с пандемией отправляет в Ереван 200 000 доз вакцины. Вместе мы победим инфекцию», – написал Макрон.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 23

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В 106-ю годовщину Геноцида армян все мои мысли направлены на Армению | ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ
    » Франция готова выделить Армении кредит в 80 млн евро
    » Макрон на фоне протестов во Франции отказался от президентской пенсии
    » Армяне никогда не забудут дружбу Жака Ширака – Пашинян посетил посольство Франции
    » «Это наш долг перед армянским народом»: Макрон отправил Саркисяну послание
    » Премьер-министр Франции примет участие в мероприятии в память жертв Геноцида армян
    » Президент Франции поздравил Никола Пашиняна с победой
    » Президент Франции с супругой гуляют по ереванскому Каскаду
    » Макрон вместе с супругой сегодня прибудет в Армению
    » Президент Франции поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении
    » Макрон пообещал посетить Карабах после урегулирования конфликта
    » Крайне важно найти решение карабахскому конфликту – Макрон
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

    • 16:00
    • 20
    • 0

    Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

    • 15:51
    • 23
    • 0

    Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

    • 15:25
    • 44
    • 0

    Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

    • 14:53
    • 52
    • 0

    Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

    • 13:52
    • 53
    • 0

    В Ашхабаде пройдут переговоры глав Туркменистана и Таджикистана по важным двусторонним вопросам

    • 11:08
    • 22
    • 0

    Александр Новак провёл совещание по организации мирового форума «РЭН-2021»

    • 11:07
    • 23
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67089
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63831
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61888
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54701
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49871
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44090
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42424
    • 0

    Братский народ Франции предоставит Армении 200 тысяч доз вакцин | Президент Франции

    • 15:51
    • 23
    • 0

    Мартакерт должен стать вторым по величине населенным пунктом Нагорно-Карабахской Республики |президент Арцаха

    • 16:00
    • 20
    • 0

    Российские миротворцы должны быть в Нагорно-Карабахской Республике всегда | Президент Арцаха

    • 15:25
    • 44
    • 0

    «Всегда на передовой»: ученые-социологи отметили профессиональные качества Шугалея

    • 09:49
    • 18
    • 0

    Президент Казахстана ознакомился с профильной деятельностью МВД страны

    • 13:52
    • 53
    • 0

    Президент Туркменистана провёл расширенное заседание Совета безопасности

    • 14:53
    • 52
    • 0

    Александр Новак провёл совещание по организации мирового форума «РЭН-2021»

    • 11:07
    • 23
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА