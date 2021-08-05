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Президент США поздравил Никол Пашиняна с победой!

Президент США поздравил Никол Пашиняна с победой!
Байден поздравил Пашиняна и выразил готовность продолжить усилия по возвращению пленных

Президент Соединенных Штатов Америки  Джо Байден поздравил премьер-министра Республики Армения  Никола Пашиняна с победой в парламентских выборах и формированием нового правительства.

Как  передает Арменпресс, в поздравительном послании Пашиняну Байден подчеркнул, что проведение честных и прозрачных выборов подчеркивает стремление армянского народа иметь более демократическое, справедливое и процветающее общество, свободное от коррупции.

«В течение  последних трех лет Армения добилась прогресса в этих областях. Соединенные Штаты рады помочь в этих усилиях, включая и поддержку в  создании новой патрульной полиции, а также независимых антикоррупционных институтов.  Мы и далее останемся надежным партнером в Вашей работе по достижению этих целей», - отметил  Байден.

Он заявил, что понимает сложные вызовы в сфере безопасности, которые возникли в 2020 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

"Соединенные Штаты привержены взятому обязательству оказывать помощь сторонам в переговорах по всеобъемлющему мирному урегулированию — под эгидой Минской группы ОБСЕ. Мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее приступить к субстантивным  переговорам.

Соединенные Штаты рады были помочь в усилиях по освобождению армянских военнопленных из Азербайджана; мы и далее будем   призывать к безопасному возвращению всех военнопленных. Надеемся, что достигнутый нами, при поддержке Грузии, прогресс в этой области станет важной основой для дальнейшего  регионального сотрудничества - в дополнение к обсуждениям, инициированным сопредседателями Минской группы», - сказал Байден в послании Пашиняну.

Он добавил, что США готовы укреплять сотрудничество с Арменией — на основе общих демократических ценностей и институтов.

«Я рассчитываю на сотрудничество с Вами и Вашим новым правительством – во имя  углубления и расширения наших двусторонних отношений», - заключил глава Белого дома.

  Источник:FMG NEWS
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