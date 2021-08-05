﻿ Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с победой!

Меркель поздравила Пашиняна: ФРГ продолжит поддерживать усилия МГ ОБСЕ по решению карабахского конфликта



Пресс-служба правительства Германии сообщает о том, что Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Никола Пашиняна с назначением на должность.



В поздравлении Канцлер отметила, что Пашинян вступает в должность премьер-министра в период серьезных вызовов, неопределенности и пандемии, которая требует беспрецедентных мер. На пути осуществляемых реформ Германия останется надежным партнером, сказала Канцлер.



Ангела Меркель также заявила о поддержке усилий по поиску решений конфликта Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ .