Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с победой!
Источник:FMG NEWS
Меркель поздравила Пашиняна: ФРГ продолжит поддерживать усилия МГ ОБСЕ по решению карабахского конфликта
Пресс-служба правительства Германии сообщает о том, что Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Никола Пашиняна с назначением на должность.
В поздравлении Канцлер отметила, что Пашинян вступает в должность премьер-министра в период серьезных вызовов, неопределенности и пандемии, которая требует беспрецедентных мер. На пути осуществляемых реформ Германия останется надежным партнером, сказала Канцлер.
Ангела Меркель также заявила о поддержке усилий по поиску решений конфликта Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ .
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