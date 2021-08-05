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Глава парламента Молдовы обсудил с послом Евросоюза вопросы укрепления сотрудничества

  • 05.08.2021, 18:39,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава парламента Молдовы обсудил с послом Евросоюза вопросы укрепления сотрудничестваПредседатель национального собрания Молдовы Игорь Гросу 4 августа провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Европейского Союза в стране Петером Михалко по случаю завершения его дипломатической деятельности в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы.

Представитель ЕС поздравил Гросу с избранием на пост председателя парламента Молдовы, выразив уверенность в том, что он будет осуществлять свою деятельность исключительно в пользу граждан.

Стороны в процессе переговоров обсудили приоритеты нового законодательства, вопросы укрепления сотрудничества в нескольких отраслевых областях между Молдовой и ЕС, а также, другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава парламента поблагодарил посла от имени всех граждан Молдовы за постоянную помощь, оказываемую стране, особенно в такой непростой период.

По итогам встречи, Гросу подчеркнул, что законодательный орган обязан принять четкие законы для предотвращения коррупции и борьбы с ней. В связи с этим, он отметил, что новый парламент будет принимать законы для улучшения жизни честных граждан.


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