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Состоялись первые армяно-иранские переговоры между новоизбранными лидерами

Состоялись первые армяно-иранские переговоры между новоизбранными лидерамиПремьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа прибыл в Тегеран для участия в инаугурации президента Ирана Эбрагим Райса и проведения переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Армении.

Премьер-министр Армении встретился с новоизбранным президентом Ирана и они обменялись поздравлениями по случаю их избрания на ответственные государственные должности. 

В рамках встречи, политики обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в областях торговли и экономики. В данном контексте, особо подчеркнули важность создания свободного экономического пространства «Мегри» и особые торговые зоны между странами ЕАЭС и Ираном.

Кроме того, собеседники высоко оценили роль формирования транспортной и кабельной инфраструктуры от Персидского залива до Черного моря. Также были рассмотрены проекты по строительству дороги Север-Юг, электропередачи Иран-Армения и совместные программы в гуманитарных и технологических сферах.

В свою очередь, Пашинян отметил, что проводимая внешняя политика Ирана, способствует обеспечению мира в регионе.

В завершении, глава правительства Армении пригласил иранского лидера посетить Армению и был получен положительный ответ.


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