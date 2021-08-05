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Генпрокурор Таджикистана обсудил в Вене влияние ситуации в Афганистане на безопасность стран ЦА

  • 05.08.2021, 13:34,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Генпрокурор Таджикистана обсудил в Вене влияние ситуации в Афганистане на безопасность стран ЦАГенеральной прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в рамках визита в Вену провл встречу с исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью  (УНП ООН) Гада Вали. Собеседники уделили особое внимание вопросам безопасности в регионе в связи с текущей политической ситуацией в Афганистане. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

Стороны обменялись мнением, касательно влияния афганской ситуации на положение безопасности в странах Центральной Азии и за её пределами.

Кроме того, официальные лица обсудили вопросы совместного сотрудничества Республики Таджикистан с UNODC в вопросах борьбы с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми.

Вместе с тем, была отмечена важность предотвращения коррупции и экономических преступлений, укрепления системы уголовного правосудия, а также взаимодействия сторон в реализации Стратегии по противодействию экстремизму и терроризму в Таджикистане на 2021–2025 годы.


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