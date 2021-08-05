Ленинградские эсеры требуют восстановить справедливость в отношении пенсионеров

Сегодня, 5 августа, Ленинградское отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ присоединилось к Всероссийской пресс-конференции по теме катастрофического состояния пенсионной системы.
Главный тезис конференции – пенсионная реформа принесла проблемы во все сферы российского общества: в экономику, в отношения граждан и властных структур, серьезно пострадали рынок труда и семейный уклад.
В партии уверены: люди перестали верить государству в результате пенсионной реформы, а провал массовой вакцинации – прямое следствие этого недоверия.
«Печальны экономические итоги реформы. Бюджет ничего не получил от преобразования пенсионной системы. При этом у 9% пенсионеров страны уровень выплат меньше, чем региональный прожиточный минимум. Средний размер пенсии в России – 15-16 тысяч рублей, в реальном выражении эта цифра только сокращается, а индексацию пенсий благополучно «съели» пандемия коронавируса и небывалый рост цен», - рассказал лидер областных справедливороссов Александр Перминов.
Отдельное внимание участники пресс-конференции уделили работающим пенсионерам и ситуации на рынке труда. Эсеры отметили, что отсутствие индексации пенсий приводит к прямой дискриминации работающих пенсионеров. Но людям приходится мириться с такими условиями и «досиживать» до новых пенсионных цифр, ведь устроиться на новую должность в предпенсионном возрасте почти невозможно. Одновременно это ухудшает условия выхода на рынок молодых специалистов и рушит традиционные поколенческие связи: бабушки и дедушки вынуждены работать, а не помогать детям ухаживать за внуками.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ уже внесла в федеральный парламент восемь законопроектов, направленных на восстановление социальной справедливости в пенсионной системе. Три из них – только за 2021 год.