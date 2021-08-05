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Ленинградские эсеры требуют восстановить справедливость в отношении пенсионеров

  • 05.08.2021, 15:20,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Ленинградские эсеры требуют восстановить справедливость в отношении пенсионеров

Сегодня, 5 августа, Ленинградское отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ присоединилось к Всероссийской пресс-конференции по теме катастрофического состояния пенсионной системы.

Главный тезис конференции – пенсионная реформа принесла проблемы во все сферы российского общества: в экономику, в отношения граждан и властных структур, серьезно пострадали рынок труда и семейный уклад.

В партии уверены: люди перестали верить государству в результате пенсионной реформы, а провал массовой вакцинации – прямое следствие этого недоверия.

«Печальны экономические итоги реформы. Бюджет ничего не получил от преобразования пенсионной системы. При этом у 9% пенсионеров страны уровень выплат меньше, чем региональный прожиточный минимум. Средний размер пенсии в России – 15-16 тысяч рублей, в реальном выражении эта цифра только сокращается, а индексацию пенсий благополучно «съели» пандемия коронавируса и небывалый рост цен», - рассказал лидер областных справедливороссов Александр Перминов.

Отдельное внимание участники пресс-конференции уделили работающим пенсионерам и ситуации на рынке труда. Эсеры отметили, что отсутствие индексации пенсий приводит к прямой дискриминации работающих пенсионеров. Но людям приходится мириться с такими условиями и «досиживать» до новых пенсионных цифр, ведь устроиться на новую должность в предпенсионном возрасте почти невозможно. Одновременно это ухудшает условия выхода на рынок молодых специалистов и рушит традиционные поколенческие связи: бабушки и дедушки вынуждены работать, а не помогать детям ухаживать за внуками.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ уже внесла в федеральный парламент восемь законопроектов, направленных на восстановление социальной справедливости в пенсионной системе. Три из них – только за 2021 год.

«В мировой практике уже были случаи, когда государство признало свои ошибку и сделало шаг назад, отменив повышение пенсионного возраста. Россия должна пойти по этому пути. Необходимо вернуть справедливый пенсионный возраст: 55 лет – для женщин и 60 лет для мужчин, ликвидировать пенсионный фонд, удвоить средний размер пенсии до 31 тысячи рублей, и, главное, вернуть пенсионерам страны 1,4 триллиона рублей, недоплаченных за годы реформы. Только так власть может реабилитироваться в глазах граждан», – подытожил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ленинградской области Александр Перминов.

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