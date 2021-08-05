﻿ Министр обороны Армении приказал открывать немедленный огонь и уничтожать всех, кто попытается с оружием приблизится к границе Армении.


 
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Министр обороны Армении приказал открывать немедленный огонь и уничтожать всех, кто попытается с оружием приблизится к границе Армении.

 Министр обороны Армении приказал открывать немедленный огонь и уничтожать всех, кто попытается с оружием приблизится к границе Армении.
Представляем подробности с сегодняшнего  заседания коллегии Минобороны Армении.

В частности, в своем выступлении, коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской границе, министр обороны Аршак Карапетян приказал открывать немедленный огонь и уничтожать всех, кто попытается с оружием  пересечь границу Армении.

При этом он предупредил, что командиры, которые допустят  пересечение границы на своих участках ответственности, будут строго наказаны.

P.S. С новым руководством МО, надеемся, что бархатный мандат власти замененный результатами выборов на стальной,  коснется  не только внутренней политики, но и внешней.
 
Слова Министра Обороны Армении вызвали истерическую панику в Азербайджане, так как в Баку понимают что ситуация меняется ежечасно в пользу Армении и Республики Арцах. А подобное заявление означает не много ни мало что Армения вновь готова наказать любого врага кто посмеет говорить с позиции силы с Арменией. Самое время ВС Азербайджана убраться с территории Армении и Республики Арцах, чтобы не стать кормом для диких живоотных.
 
 
Российские пограничники размещены в Тавушской области: Минобороны

"Относительно распространяемой  в СМИ информации о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности, в общине Воскепар, сообщаем, что в указанном районе размещены российские пограничники, а строительные работы ведутся с целью строительства сооружений тылового обеспечения пограничников. Данный  процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества": Минобороны РА
 

  Источник:FMG NEWS
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