Президент Таджикистана оценил возможности морского порта в Туркменбаши

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках государственного визита в Туркменистан отправился в международный морской порт в Туркменбаши. Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправились туда из Ашхабада на одном самолёте. Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

В ходе беседы, которая прошла в дружественной и тёплой атмосфере, главы государств обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

В рамках визита в Туркменбаши, Рахмон посетил международный морской порт, где был тепло встречен его руководством.

Таджикского президента проинформировали о многогранной деятельности международного морского порта, технических возможностях, торговом сотрудничестве с другими странами и различных аспектах работы центра.

Рахмон обсудил с руководством порта возможность налаживания плодотворного сотрудничества в сфере транспортировки товаров и продуктов Таджикистана.

Также была обсуждена возможность использования этого центра для выхода на рынки других государств.

Напомним, что Рахмон и Бердымухамедов по итогам двусторонних переговоров в Ашхабаде подписали 19 документов.