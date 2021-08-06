Бишкек и Ашхабад рассмотрели возможности импорта газа, электроэнергии и развитие туризма

Президент Киргизии Садыр Жапаров 6 августа в рамках своего двухдневного визита в Туркменистан, провёл двустороннюю встречу с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, представляющий взаимный интерес. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Одним из приоритетных вопросов обсуждения стала возможность импорта природного газа и электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан, а также, развитие туристической отрасли.

Также обсуждена реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита Жапарова в Ашхабад.

Лидер Туркменистана уверенно заметил, что консультативный совет даст хороший импульс в вопросах развития не только двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном, но и на региональном уровне с другими братскими странами — Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Напомним, что Жапаров прибыл в Туркменбаши для участия в саммите глав государств Центральной Азии, который состоится в туристической зоне «Аваза».