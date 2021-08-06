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На территории СНГ приступили к осуществлению эпизоотологического обследования

  • 06.08.2021, 15:44,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

На территории СНГ приступили к осуществлению эпизоотологического обследованияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России организовала и начала мониторинг в природных очагах чумы на пространстве СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Сообщается, что сотрудники ведомства Роспотребнадзора наряду с их коллегами из стран СНГ примут участие в совместных исследованиях на определенных участках в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Целью мероприятий является определение нынешнего состояния эпидемической опасности распространения чумы путем проведения комплексных мер.

Российские специалисты по роду своей деятельности осуществляют постоянную наблюдательную работу за существующими в природе эпицентрами. В этой связи, в полном объеме проводятся мониторинг очагов и обмен информацией с соответствующими национальными структурами.

Кроме того, выполняются различные программы и проекты взаимодействия в области наращивания научно-технического потенциала и модернизации системы выявления и эффективного реагирования на источники опасности.

Напомним, что функционирует Координационный совет СНГ, который определяет и реализует стратегию в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.


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