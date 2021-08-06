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Туркменистан по просьбе Эрдогана отложил саммит Турция-Туркменистан-Азербайджан

  • 06.08.2021, 13:39,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан по просьбе Эрдогана отложил саммит Турция-Туркменистан-АзербайджанВо время телефонного разговора 5 августа лидеров Республики Турция Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым было отмечено активное расширение туркмено-турецких контактов, в пределах мировых организаций. Турецкий президент порекомендовал перенести дату намеченного саммита трёх государств, так как не сможет участвовать в данном мероприятии, вследствие сильных лесных пожаров в стране. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Гурбангулы Бердымухамедов, приняв предложение коллеги, высказал слова сопереживания, содействия и пожелал от себя лично и от имени туркменской нации в нынешний трудный момент для семей, родных и близких пострадавших скорейшего восстановления. 

Также упомянуто ведущее направление, направленное на наращивание разностороннего взаимодействия, для чего создаётся выгодная обстановка и подтверждена готовность к усилению двусторонних связей, обсуждены мировые проблемы настоящего времени.  

Ранее сообщалось, что саммит пройдёт при участии представителей трёх стран: Туркменистана, Турции и Азербайджана


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