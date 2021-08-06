Вице-министр здравоохранения Казахстана рассказала о новой концепции минздрава

Заместитель министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала о текущем положении трансплантологии в стране. Чиновник ответила на вопросы, как будет развиваться это востребованное направление медицины и каким образом ведомство будет возвращать к нему доверие людей. Беседу с вице-министром 6 августа передал информационный источник «Власть».

По словам замминистра, проблемы зачастую возникают с донорами. Поэтому будут разработаны механизмы стимулирования клиник, которые вносят вклад в развитие посмертного донорства. Кроме этого, в регионах страны, в крупных «многопрофильниках» функционируют донорские стационары, туда привозят людей, скончавшихся от инсультов или травм головы. Они подходят для донорства органов.

Врач продолжила, что в таких центрах работают трансплантационные координаторы. Именно эти специалисты общаются с родственниками погибшего пациента и объясняют то, что он может спасти жизни других людей. Ажар Гиният сообщила, что это одно из предложений, включённых в концепцию развития органного донорства и трансплантологии, которая в настоящее время разрабатывается минздравом.

Что касается самой концепции, то замглавы министерства отметила, что она будет принята до конца текущего года. С нового года начнутся активно внедряться меры, предусмотренные этим документом, план реализации концепции рассчитан на три года.