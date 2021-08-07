Страны-члены СНГ разрабатывают план по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам

В Минске 5 августа состоялось онлайн-совещание экспертных групп государств-участников СНГ. Речь, в частности, шла о разработке Плана совместных мероприятий стран-членов Содружества по противодействию устойчивости к антимикробным препаратам. Об этом FMG.NEWS сообщила пресс-служба Исполнительного комитета.

В ходе обсуждения эксперты Белоруссии, Казахстана, Армении, РФ, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана доработали и согласовали проект документа.

План включает в себя мероприятия по информированию граждан об обоснованном применении противомикробных препаратов и условиях формирования устойчивости к ним микроорганизмов, повышению ответственности населения к иммунопрофилактике инфекционных болезней. Он предусматривает подготовку кадровых сотрудников в сфере медицины по указанным вопросам, а также совместные меры по реагированию на вызовы и угрозы в данной области.

По итогам совещания стороны приняли решение обратиться с просьбой к Минздраву РФ представить проект документа на рассмотрение Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран-членов СНГ на очередном заседании.