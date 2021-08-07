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В Гродненской области Белоруссии открыли автомобильный мост через Неман

  • 07.08.2021, 11:22,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Гродненской области Белоруссии открыли автомобильный мост через НеманГлава государства Беларусь Александр Лукашенко 6 августа посетил с рабочим визитом Гродненский регион. В рамках поездки президент стал участником торжественной церемонии открытия автомобильного моста «Восточный» через реку Неман. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В своём выступлении руководитель республики от всей души поблагодарил строителей за выполнение своих обязательств в рекордно короткие сроки. Он отметил, что деньги на эту переправу выделяла вся страна. Как подчеркнул президент, мост «Восточный» самый высокий в Белоруссии, его высота составляет 32,5 метра. Это стратегический объект для Гродно, без него город задохнётся, заявил глава государства.

Лукашенко символизировал, что новый мост стал своеобразным подарком для жителей области к годовщине освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков. В этом контексте было упомянуто, что красноармейцы освободили Гродно в июле 1944-го года.

Продолжая исторический экскурс, президент обратил внимание на то, что «Восточный» в прямом смысле слова связал эпохи. Фундамент сооружения был заложен в послевоенные годы. В шестидесятых мост предусматривали, как удобную площадку для ракетных войск, с него при необходимости можно было осуществить залп, но к счастью в этом назначении его использовать не пришлось, заключил лидер страны.


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