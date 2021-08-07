Замглавы ТПП Кыргызстана остался под впечатлением от успехов Туркменистана

Старший заместитель президента Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Роман Касымов 6–7 августа представлял стенд республики на выставке национальной продукции стран ЦА, прошедшей в западной части Туркменистана в Международном морском порту Туркменбаши. В интервью CentralAsia.news он восхитился экономическими достижениями страны.

— Я в первый раз в Туркменистане и должен сказать, что я впечатлён. Видно, что за годы независимости государство достигло больших успехов. До прибытия в Туркменбаши я не раз наблюдал за ходом строительства различных объектов в Ашхабаде по интернету. Архитектура этого города просто потрясающая, — отметил Касымов.

По его словам, местные власти уделяют особое внимание развитию экономики. В качестве примера он указал на успехи в области нефтедобычи, переработки нефтехимической продукции и аграрном секторе.

Чиновник также добавил, что страна очень эффективно использует опыт других государств в различных сферах, фокусируясь исключительно на качестве и целесообразности.

Напомним, что выставка прошла в тот же день, что и Экономический форум стран Центральной Азии. Съезд был организован в туристической зоне «Аваза».