Новое правительство Молдовы во главе с премьером приступило к работе

Президент Молдовы Майя Санду 6 августа поздравила членов нового правительства с новыми должностями. Она пожелала им с честью, мужеством и самоотверженностью выполнить свою миссию. Отметим, что в этот день члены нового правительства во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей принесли присягу перед главой государства. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

— Вызовы большие, ожидания граждан еще выше. Члены нового правительства пользуются моей поддержкой и парламентского большинства. Сейчас важно, чтобы каждое принимаемое ими решение основывалось на интересах и потребностях граждан. Пусть будет в добрый час , — подчеркнула Санду.

Отметим, что в этот день президент Молдовы подписала указ о назначении правительства Натальи Гаврилицы, которое ранее в пятницу утвердил парламент.

Согласно представленным данным, 43-летняя Наталья Гаврилица — давняя соратница Санду и ее заместитель по партии. Училась в Гарварде, работала во Всемирном банке и аппарате Еврокомиссии, была министром финансов Молдовы.