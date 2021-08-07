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Главы государств Центральной Азии дали высокую оценку национальной кухне Таджикистана

Главы государств Центральной Азии дали высокую оценку национальной кухне ТаджикистанаЛидер Таджикистана Эмомали Рахмон 6 августа принял участие в фестивале национальных блюд Центральной Азии. Мероприятие прошло на полях саммита президентов стран ЦА в Туркменистане. Отмечается, что гости и участники выставки проявили большой интерес к уголку Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В мероприятии приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно информации, со стороны Таджикистана были представлены национальные блюда, кондитерские изделия, хлеб, сладости, сельскохозяйственные продукты, такие как фрукты, овощи, дыни, сухофрукты, а также мед и 20 видов лекарственных растений.

Главы государств высоко оценили высокое мастерство поваров и ремесленничество таджикских фермеров. В секретариате президента Таджикистана напомнили, что плов включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.


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