Бишкек предложил обеспечить свободу передвижения товаров и рабочей силы между странами ЦА

Президент Киргизии Садыр Жапаров 6 августа в ходе своего выступления в третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане завил, что ЦА является важнейшим стратегическим регионом, где развитие всестороннего партнёрства и взаимодействия отвечает долгосрочным интересам всех государств региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Глава кыргызского государства указал на важность объединения усилий и укрепления регионального сотрудничества.

По его словам, среди стран ЦА имеется большой потенциал для расширения и углубления торгово-экономических, транспортно-логистических, водно-энергетических связей, а также консолидации усилий по борьбе с негативными последствиями пандемии коронавируса.

В связи с этим, президент предложил рассмотреть возможность обеспечения свободы передвижения товаров, услуг и рабочей силы.

В этом контексте Жапаров подчеркнул важность соблюдения медицинских противоэпидемических требований для водителей большегрузных машин, осуществляющих международные перевозки.