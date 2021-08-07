﻿ По поручению главы государства усилена охрана государственной границы Белоруссии » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 13:21 – Замглавы ТПП Кыргызстана остался под впечатлением от успехов Туркменистана 
  • 10:02 – Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с победой! 
  • 19:37 – Состоялись первые армяно-иранские переговоры между новоизбранными лидерами 
  • 19:37 – Состоялись первые армяно-иранские переговоры между новоизбранными лидерами 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

По поручению главы государства усилена охрана государственной границы Белоруссии

  • 07.08.2021, 19:24,
  • В Мире + Европа » Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

По поручению главы государства усилена охрана государственной границы БелоруссииВ соответствии с поручением президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 августа предприняты меры по усилению охраны государственной границы страны. Об этом сообщил информационный портал госпогранкомитета (ГПК) республики.

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский прокомментировал эту ситуацию.

Он отметил, что эти меры связаны со складывающейся непростой обстановкой и с организованной доставкой литовской стороной  к белорусской границе иностранных граждан. Эти люди стремятся найти убежище в государствах Европейского союза. Кроме этого, в целях исключения провокаций со стороны Литвы. 

Исходя из этих причин, органы ГПК Белоруссии задействовали все необходимые ресурсы и средства для недопущения незаконного пересечения госграницы Республики Беларусь, подчеркнул Бычковский.

Было отмечено, что вдоль всего участка государственной границы Белоруссии с Литвой, в наряд вступают мобильные тактические резервы пограничных групп и подразделений с дополнительной экипировкой. Эти группы будут использоваться для решения поставленных задач.


  •   Просмотров Сегодня: 36

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Белоруссии статус госслужащего будет высоко поднят
    » У президента Белоруссии появился обновлённый официальный интернет-портал
    » В Белоруссии инициировали амнистию в преддверии праздника Победы
    » Глава Белоруссии провёл совещание по вопросам охраны государственной границы
    » Глава Белоруссии провел совещание с руководством совета министров республики
    » Возможное вступление Украины в НАТО прокомментировал лидер Белоруссии
    » Семь человек задержаны за попытку незаконного пересечения границы Грузии
    » Стали известны подробности инцидента с самолетом, на борту которого белорусские службы обнаружили радиоактивные вещества
    » Лукашенко официально стал президентом Белоруссии в пятый раз
    » В Кремле прокомментировали приостановку санкций ЕС против Лукашенко
    » В Белоруссии подвели окончательные итоги президентских выборов
    » Яценюк поручил продолжить одностороннюю демаркацию границы с Россией
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    По поручению главы государства усилена охрана государственной границы Белоруссии

    • 19:24
    • 36
    • 0

    Замглавы ТПП Кыргызстана остался под впечатлением от успехов Туркменистана

    • 13:21
    • 31
    • 0

    Новое правительство Молдовы во главе с премьером приступило к работе

    • 13:21
    • 28
    • 0

    Бишкек предложил обеспечить свободу передвижения товаров и рабочей силы между странами ЦА

    • 11:57
    • 41
    • 0

    Таджикистан принял участие в выставке продукции стран ЦА в Туркменистане

    • 11:56
    • 25
    • 0

    В Гродненской области Белоруссии открыли автомобильный мост через Неман

    • 11:22
    • 68
    • 0

    Ашхабад нарастит объёмы поставок газа и электроэнергии в страны Центральной Азии

    • 11:02
    • 15
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67154
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 64028
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61956
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54760
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49930
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44164
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42486
    • 0

    Президент Казахстана принял участие в политических и культурных мероприятиях в туркменской «Авазе»

    • 09:01
    • 16
    • 0

    По поручению главы государства усилена охрана государственной границы Белоруссии

    • 19:24
    • 36
    • 0

    На Консультативной встрече Мирзиёев пообщался с Бердымухамедовым

    • 10:28
    • 30
    • 0

    Ашхабад нарастит объёмы поставок газа и электроэнергии в страны Центральной Азии

    • 11:02
    • 15
    • 0

    Таджикистан принял участие в выставке продукции стран ЦА в Туркменистане

    • 11:56
    • 25
    • 0

    Бишкек предложил обеспечить свободу передвижения товаров и рабочей силы между странами ЦА

    • 11:57
    • 41
    • 0

    Новое правительство Молдовы во главе с премьером приступило к работе

    • 13:21
    • 28
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА