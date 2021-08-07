По поручению главы государства усилена охрана государственной границы Белоруссии

В соответствии с поручением президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 августа предприняты меры по усилению охраны государственной границы страны. Об этом сообщил информационный портал госпогранкомитета (ГПК) республики.

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский прокомментировал эту ситуацию.

Он отметил, что эти меры связаны со складывающейся непростой обстановкой и с организованной доставкой литовской стороной к белорусской границе иностранных граждан. Эти люди стремятся найти убежище в государствах Европейского союза. Кроме этого, в целях исключения провокаций со стороны Литвы.

Исходя из этих причин, органы ГПК Белоруссии задействовали все необходимые ресурсы и средства для недопущения незаконного пересечения госграницы Республики Беларусь, подчеркнул Бычковский.

Было отмечено, что вдоль всего участка государственной границы Белоруссии с Литвой, в наряд вступают мобильные тактические резервы пограничных групп и подразделений с дополнительной экипировкой. Эти группы будут использоваться для решения поставленных задач.