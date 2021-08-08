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«Красава»: есть первая победа!

  • 08.08.2021, 09:32,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

7 августа ФК «Красава» в матче 4-го тура «Олимп-Первенство России II дивизиона ФНЛ сезона 2021/2022» одержал победу над другим дебютантом — калининградской «Балтикой-БФУ» 2:0. Эта победа стал первой для подмосковной команды в первенстве.





ФК Красава
Фото: ФК Красава




«Красава» очень рассчитывала в этом матче на победу. На свою первую победу в истории в рамках Первенства. В Кубке России подмосковная команда уже побеждала. И вот в Лужниках «красавинцы» собирались написать новую страницу в своей истории.





Евгений Савин, наверняка, взялся за этот тяжёлый воз не просто так. Будет сложно, но хочется верить, что у Евгения что-то да получится.





Хотелось также посмотреть на болельщиков. Ведь на игры «Красавы» продаются билеты, да и аренда «Спортивного городка» в Лужниках точно обходится не дёшево.





Что касается соперника одинцовской команды, а «Красава» приписана именно к этому подмосковному городу, то «Балтика-БФУ» является фармом «Балтики». И калининградцы дебютировали в этом сезоне на профессиональном уровне. Уже есть одна победа. Дома над московским «Кайратом». А в Санкт-Петербурге балтийцы уступили «Звезде» и «Динамо».





Что сразу удивило, так это количество болельщиков. При платном входе их количество приятно поразило. Хотя и некая атмосфера бутафории всё равно присутствовала. Например, огромная сцена с экспертами, которые обсуждали матч или читающие по бумажке кричалки «организованные фанаты». Впрочем, возможно это были издержки роста. В одном сомневаться не приходится – поклонники у «Красавы» есть. И хочется верить, что они в своих любимцах не разочаруются. И проект просуществует не в формате «один сезон».





Ну а первая победа подмосковной команды, которую мы анонсировали перед матчем, всё-таки состоялась. На протяжении всей игры преимущество хозяев было довольно-таки ощутимым. Всё-таки балтийские «студенты», хотя и очень старались, но серьёзной остроты впереди им явно не хватало. А вот «красавцы» незадолго до перерыва открыли счёт. После подачи от углового флажка Крючков выиграл борьбу за позицию и головой переправил мяч в сетку. 1:0. В принципе, «балтийцы» пытались отыграться. Но безуспешно. А под занавес матча цели достиг удар Кусаева. Ему помогли сила и рикошет.





2:0 – «Красава» выигрывает свой первый матч в рамках ФНЛ-2.





Футбол. «Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов II дивизиона Футбольной Национальной Лиги. Сезон 2021/2022». Группа 2. Подгруппа 1. 4 тур.





«Красава» Одинцово, Московская область – «Балтика-БФУ» Калининград – 2:0 (1:0)





Голы: Крючков, 38, 1:0, Кусаев, 83, 2:0.





7 августа 2021 года. Москва. Стадион «Спортивный городок» в Лужниках. 500 зрителей.





Текст: Антон Буялов.





Фото: ФК «Красава».


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