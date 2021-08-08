«Спартак»: вместо спортивной злости — бессилие, а «НН» увозит победу

Московский «Спартак» в матче 4-го тура «Тинькофф Российская Премьер-Лига» сенсационно, но по делу, проиграл у себя дома дебютанту «Нижнему Новгороду» со счётом 1:2.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Разумеется, «Спартак» жаждал победы после неудачи в Квалификационном раунде Лиги Чемпионов. И все факторы говорили за то, что подопечные Руя Витории будут с первых минут матча против «Нижнего Новгорода», что называется, рвать и метать. Вот и было и интересно это проверить. Плюс выяснить, будет ли португальский наставник красно-белых что-то менять в стартовом составе после безликого поражения от «Бенфики».

«Нижний Новгород» попал в Премьер-Лигу потому что выше финишировавшие команды своим правом подняться наверх по разным причинам воспользоваться не смогли. А у «НН» есть прекрасный стадион, добротный состав и вроде бы подтверждённые финансовые гарантии. Что же касаемо имени главного тренера, то надо пожелать практически начинающему наставнику Александру Кержакову удачи. И необходимо отметить, что отнюдь не всем даётся такая вот возможность работы в РПЛ, не имея за своими плечами серьёзного тренерского опыта на столь высоком уровне. До этого Александр успел поработать в «Томи». Не очень успешно. Вот и всё. Однако старт в Премьер-Лиге сложился для нижегородцев неплохо. Домашняя победа над «Сочи» и выездная ничья с «Уралом», говорят о том, что волжане с ходу вписались в реалии РПЛ. Хотя серьёзные выводы нужно будет делать туру к десятому. При этом необходимо признать, что состав у «НН» довольно крепкий. Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Миладинович, Сапета, Калинский, Балай, удачливые «джокеры» Горбунов и Сулейманов.

Фото: ФК Спартак

Стартовый состав хозяев претерпел существенные изменения после поражения от «Бенфики». В запас были отправлены Джикия, Бакаев, Умяров и Зобнин. Вместо них на поле вышли Кутепов, Крал, Мозес и Мирзов. А с капитанской повязкой красно-белых вывел Жиго. Все эти перемены, может быть, имели ещё и следующий подтекст – ответная игра с «Бенфикой».

У «Нижнего Новгорода» были свои проблемы – в запасе оказалось всего 4 полевых игрока.

Но это совсем не помешало волжанам выйти вперёд в начале встречи. Угловой удар, суета во вратарской «Спартака» и капитан «НН» Кирилл Гоцук от всей души вколачивает мяч в сетку. 0:1. Красно-белые ответили быстрой атакой – Соболев бил головой, но мяч пролетел выше перекладины. А два угловых у ворот гостей ни к чему не привели. Быстрого результативного ответа не последовало. Зато гости вновь хорошо разыграли стандарт. Крал нарушил правила на своей половине поля, а Рассказов ошибся выбивая мяч подальше. В итоге, Пенчиков сделал удобный навес на Козлова и защитник с близкого расстояния вбил мяч в сетку головой. 0:2. В итоге, «Нижний Новгород» уже за четверть часа с небольшим сделал то, что в среду сотворила «Бенфика» за весь матч. На 25-й минуте опешившие от такого закручивания событий «спартаковцы» создали-таки свой первый практически голевой момент. Мозес бил с убойной дистанции, но Нигматуллин не дрогнул, а при добивании нигериец сыграл рукой. На 33-й минуте произошёл довольно курьёзный, если смотреть со стороны, момент. Руй Витория передал записку Айртону, а в роли почтальона выступил Жиго. Арбитр Алексей Сухой пожурил за это португальца, а бразильский защитник спрятал послание под гетры. Тем временем, захромавшего Мозеса заменил Бакаев. На 40-й минуте Ткачук и Балай едва не сотворили ещё один мяч в ворота Максименко. От позора хозяев спас вратарь. А вот при угловом «Спартак» уже откровенно простил Гоцук, не попав в «раму» с нескольких метров. В нападении же у хозяев не клеилось. Точнее не срасталось с точностью. Мяч пару раз метался по штрафной, но в ворота не залетал. А на 44-й минуте Ларссон бил из отличной позиции, но слишком сильно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В перерыве Витория сделал двойную замену, убрав с поля Хендрикса и Мирзова, отправив спасать неприятное положение Зобнина и Понсе. А в начале второго тайма серьёзную травму в игровом эпизоде получил Миладинович. Увезли его с поля на электромобиле и окровавленного отправили в больницу. Футбол игра травмоопасная. И мы желаем Ивану здоровья.

Разумеется, «спартаковцы» шли вперёд. И моменты для взятия ворот неизбежно возникали. Однако точности хозяевам всё также недоставало. Как в случае с ударом Понсе, которому сделал хороший пас Соболев. Вышедший на поле Ломовицкий, опять же не без участия Соболева, создал шанс для Понсе, но аргентинец толком по мячу не ударил. Но в целом «Спаратаку» не хватало какой-то изюминки. И Витория за 12 минут до финального свистка заменил Ларссона на Игнатова. Терять то было уже практически нечего. И на 86-й минуте Понсе всколыхнул-таки сетку за спиной Нигматуллина. Надо признать, что после перерыва гости об атаках даже не помышляли, а всё время держать оборону крайне сложно и усталость стала сказываться. Эсекелю пробить никто не мешал. Времени на то, чтобы отыграться у москвичей было ещё предостаточно. К тому же, Алексей Сухой добавил к основному времени семь минут. Игнатов мог спасти «Спартак», но не попал в цель после навеса. В принципе, финального штурма у красно-белых не получилось.

1:2 — с такой игрой «Спартаку» в Лиссабоне появляться нельзя. Надо встряхнуться и задуматься о насущном.

Фото: ФК Спартак

Александр Кержаков со своим тренерским штабом, похоже, сколотил очень добротную команду, которая умеет хорошо обороняться, терпеть, наказывать соперника за ошибки и выгрызать очки у любого соперника.

А после матча фанатская трибуна «Спартака» скандировала футболистам о том, что не надо позорить свою команду. Кстати, игроки приблизиться к своим поклонникам не рискнули. И дело тут, как вы понимаете, не только в социальной дистанции.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 3 тур.

ФК «Спартак» Москва – ФК «Нижний Новгород» — 1:2 (0:2)

Голы: Гоцук, 4, 0:1, Козлов, 16, 0:2, Понсе, 86, 1:2.

«Спартак»: Максименко, Жиго (к), Хендрикс (Зобнин, 46), Айртон, Соболев, Мозес (Бакаев, 36), Ларссон (Игнатов, 79), Кутепов (Ломовицкий, 65), Крал, Мирзов (Понсе, 46), Рассказов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Миладинович (Сапета, 52), Балай, Каккоев, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Гоцук (к), Ткачук (Горбунов, 77), Козлов, Калинский, Сулейманов (Берковский, 66).

Предупреждения: Соболев, Рассказов, Калинский, Нигматуллин, Руй Витория («Спартак», главный тренер).

Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы)

7 августа 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 3 000 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев и ФК Спартак-Москва.