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Россия в финале!

  • 07.08.2021, 23:26,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Сборная России по гандболу вышла в финал женских Олимпийский Игр в Токио, обыграв в ½ финала сборную Норвегии с минимальным перевесом 27:26.





Анна Вяхирева
Фото: ОКР




Итак, наши девушки под руководством отечественного специалиста ещё Алексея Алексеева сумели в сложнейшем поединке одолеть Норвегию и выйти в финал. Алексей Алексеев долгое время трудился в столичном «Луче». С 2003 по 2019 годы команда держалась и не развалилась во многом благодаря ему. Лавров и трофеев у «Луча» не было, однако было видно, что с девушками работает настоящий мастер своего дела. И когда в 2019 году Алексеева пригласили в Тольятти, то все, кто знает этого замечательного человека, порадовались за него. А в пандемию он возглавил сборную России. Тут надо отдать должное Президенту Федерации Гандбола России Сергею Шишкарёву. Метания с иностранцами на этом закончились. Мы надеемся, что надолго. И вот результат. Понятно, что впереди ещё самый важный матч. Однако уже сейчас можно сказать, что эта сборная России отнюдь не слабее той, что победила в Рио-де-Жанейро.





Дарья Дмитриева
Фото: ОКР




Норвегия очень хотела победить. И скандинавские девушки были этого достойны. Однако на их пути встали россиянки. Даже не на кураже, а в своём обычном состоянии и с прекрасными мыслями. Алексеев просто настроил своих подопечных так, что уверенность в действиях наших девушек прослеживалась повсюду. Даже в эпизодах, когда нам забивали. Конечно, у нас есть великолепная и просто великая Анна Вяхирева. Удерживать её дело просто бесполезное. От Ани мы иной игры не ждали. А как Алексеев совместил Дарью Дмитриеву и Вяхиреву! Опытная Екатерина Ильина забивала в нужный момент, Ксения Макеева становится настоящим лидером… Да, все наши девушки были прекрасны. Анна Седойкина, Владлена Бобровникова, Полина Ведёхина, Юлия Манагарова – каждая внесла свою долю в общую победу. И завтра в 9 утра по Московскому времени мы увидим финал против Франции. И конечно, будем верить в победу. И Алексеев и его команда могут подарить нам очередное счастье.





Сборная России.Гандбол.Олимпиада-2020
Фото: ОКР




Гандбол. Женщины. Олимпиада-2020. Полуфинал.





Норвегия – Россия – 26:27





Норвегия: Мёрк 10, Скоград 4.





Россия: Вяхирева 9, Макеева 4, Ильина 4, Ведёхина 3, Дмитриева 2, Кузнецова 2, Манагарова 2, Бобровникова 1.





Текст: Антон Буялов.





Фото: ОКР.


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