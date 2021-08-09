Таджикистан и Кыргызстан подписали очередной протокол по государственной границе

Министерство иностранных дел Таджикистана 9 августа проинформировало о состоявшейся встрече топографических рабочих групп правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Сообщается, что встреча делегаций прошла в Душанбе. Как отмечается, переговоры прошли в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.

По итогам мероприятия был подписан очередной Протокол, детали которого не сообщаются. Стороны договорились провести следующую встречу в Бишкеке.

Отметим, что протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519. Ежегодно на спорных участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном часто возникают конфликты: из-за земель, воды, незаконного пересечения рубежей и межэтнических разногласий.

За последние два месяца правительственные делегации обеих республик по делимитации и демаркации госграницы провели несколько встреч и приняли ряд протоколов.