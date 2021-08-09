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Таджикистан и Кыргызстан подписали очередной протокол по государственной границе

  • 09.08.2021, 12:12,
  • В Мире + Европа
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Таджикистан и Кыргызстан подписали очередной протокол по государственной границеМинистерство иностранных дел Таджикистана 9 августа проинформировало о состоявшейся встрече топографических рабочих групп правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Сообщается, что встреча делегаций прошла в Душанбе. Как отмечается, переговоры прошли в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.

По итогам мероприятия был подписан очередной Протокол, детали которого не сообщаются. Стороны договорились провести следующую встречу в Бишкеке.

Отметим, что протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519. Ежегодно на спорных участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном часто возникают конфликты: из-за земель, воды, незаконного пересечения рубежей и межэтнических разногласий.

За последние два месяца правительственные делегации обеих республик по делимитации и демаркации госграницы провели несколько встреч и приняли ряд протоколов.


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