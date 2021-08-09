Между Молдовой и Россией с 9 августа возобновляются регулярные авиарейсы

Посольство Молдовы в Российской Федерации проинформировало о том, что с 9 августа возобновляются регулярные авиасообщения по маршруту Москва-Кишинёв с частотой 3 рейса в неделю. При этом, было отмечено, что порядок въезда на территорию Россию остаётся без изменений. Об этом сообщает пресс-служба посольства Молдовы в России.

Отметим, что начиная с 1 сентября 2021 года граждане Молдовы при пересечении государственной границы России, в том числе с гражданством России, должны представить медицинский документ, который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию страны. Документ предоставляется через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Стоит напомнить, что в России государственные границы дорожного, железнодорожного, речного и морского типа для пассажиров закрыты с 30 марта 2020 года, в связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру.

В Молдове при этом сформированы списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи коронавируса, отнесенные к «красной» и «зеленой» зонам.