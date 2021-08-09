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Несырьевой экспорт Москвы в Восточную Европу в 2021 году достиг 1,5 млрд долларов

  • 09.08.2021, 15:57,
  • В Мире + Европа Россия
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Несырьевой экспорт Москвы в Восточную Европу в 2021 году достиг 1,5 млрд долларовВ январе-мае текущего года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в государства Восточной Европы составил примерно 1,5 млрд долларов. Отмечено, что это на 135,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 130,8% больше, чем в 2019 году, передаёт 9 августа пресс-служба мэра Москвы.

— При этом большая часть поставок — более 95 процентов — приходится на промышленные товары. Так, по итогам первых пяти месяцев 2021 года промышленный экспорт составил 1,44 миллиарда долларов, — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельного отношений Владимир Ефимов.

Подчёркнуто, что в прошедшем году во время эпидемии коронавируса высокий спрос на фармацевтические средства из столицы зарегистрировано в Молдавии и Латвии. Также, большие перспективы в плане экспорта намечают в отношении шоколадных кондитерских изделий. В 2021 году в транспортировке железнодорожной техники и оборудования может быть заинтересована Венгрия. В 2020 экспорт из столицы в Венгрию достиг 1,68 млн долларов.

Кроме того, за 5 месяцев 2021 года Москва транспортировала в страны Балканского полуострова телекоммуникационный товар на 150,56 млн долларов. Общее число стран, куда в прошлом году были доставлены московские продукции, достигло 183.


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