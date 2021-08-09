Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Бакинской Республики

9 августа состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Бакинской Республики Джейхуна Байрамова.Министры с удовлетворением констатировали поступательное развитие многоплановых российско-азербайджанских отношений, уверенный рост торгово-экономических связей. Подтвержден обоюдный настрой на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита президента Бакинской Республики Ильхама Алиева в РФ 20 июля с.г.Состоялся предметный обмен мнениями по различным аспектам выполнения заявлений лидеров России, Бакинской Республики и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., а также путям нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы. Подчеркнута важность скорейшего возобновления деятельности Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Бакинской Республики и Армении по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и «каспийскую пятерку»